Haberler » Güncel » Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı - Haber

Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı

Konuşanlar: Beton bariyerlerin kaldırılması -Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya ile röportaj -Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ile röportaj Köprüde temizlik çalışmaları Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri,...

12.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:39
Konuşanlar:
Beton bariyerlerin kaldırılması
- Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya ile röportaj
- Karh bölgesi Trafik Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ile röportaj
Köprüde temizlik çalışmaları Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri, gösterilerden dolayı trafiğe kapatılan Sinek Köprüsü'nden beton bariyerler kaldırıldı. Köprü, önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacak. Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya, köprünün 24 saat içerisinde trafiğe açılacağını söyledi. Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ise köprünün Bağdat'ın iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek, araç geçişlerine açılmasının trafiğe rahatlatabileceğini kaydetti.
Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı

Başbakanlık, Bağdat, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
12.02.2020 12:08:53