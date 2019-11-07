Haberler » Güncel » Sinekle mücadeleye devam

Sinekle mücadeleye devam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karasinekle mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 ilçede hem merkezi, hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilaçlama yapıyor.

07.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:52 Sinekle mücadeleye devam
Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karasinekle mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 ilçede hem merkezi, hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilaçlama yapıyor.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını kış aylarında da tüm ilçelerde sürdürülüyor. Bursa genelinde 17 ilçedeki 10 şantiyede, 227 ilaçlama personeli ve toplam 67 adet araçla ilaçlamalar kesintisiz devam ediyor.

Düzenli olarak yapılan ilaçlamalara rağmen belirli dönemlerde karasineklerin arttığına yönelik şikayetleri de titizlikle inceleyen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sorunun kırsal mahallelerde arazilere bırakılan hayvan gübrelerinden kaynaklandığını tespit etti. Zeytin bahçeleri ve tarlalara bırakılan hayvan gübreleri sinek üremesi için uygun ortam hazırlarken, bütün bu alanlar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli ilaçlama yapılıyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:52   Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
01:51   AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz kuklacıları tanıyoruz"
01:32   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin tl çalınması kamerada
01:28   İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
01:20   DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:05:41