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Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi

İzmir'de sinekliğin yerinden çıkması sonucu apartmanın 4. katındaki penceden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Helin Uztemur'un cenazesi toprağa verildi.

20.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:50 Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi
'de sinekliğin yerinden çıkması sonucu apartmanın 4. katındaki penceden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Helin Uztemur'un cenazesi toprağa verildi.
ilçesindeki evin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin naaşı, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.
Minik Helin'in naaşı, aynı ilçedeki Uzundere Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tırazlı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye anne Nadide, baba Cumali Uztemur ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Bebeğinin tabutuna sarılan anne Nadide Uztemur, "Annem, canım yavrum, ağlamayacağım annem ama bekle, senin yanına geleceğim, ben seni bırakmayacağım kızım." diyerek gözyaşı döktü.
Olay
Karabağlar ilçesinde dün bir yaşındaki Helin Uztemur, Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 4. katında dayandığı pencerenin sinekliğinin yerinden çıkması sonucu beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Karabağlar, Adli Tıp, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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