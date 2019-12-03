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Sinem Aksu'nun ismi Kütüphane de yaşayacak

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sinem Aksu'nun adını yaşatmak için kütüphane kurulacağını açıkladı.

03.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:26Sinem Aksu'nun ismi Kütüphane de yaşayacak
AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, 'ta Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sinem 'nun adını yaşatmak için kütüphane kurulacağını açıkladı.

Halit Tomakin yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden Sinem Aksu'nun doğum yeri Gürgentepe Bahtiyarlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Birol Çelik İlkokuluna kütüphane kazandırılacağını belirtti. Tomakin, "Cenaze sonrasında okulu ziyaret ettik. Okulda kütüphane olmadığını gördük. En kısa sürede gerekli girişimler yapılarak okula kütüphaneyi kazandıracağız. Kütüphaneye Sinem Aksu'nun isminin vererek kızımızın ismini, anısını yaşatacağız" dedi. - ORDU

Yozgat, Ordu, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

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