Haberler » Güncel » Haber

Sinem'i sokak ortasında bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

Kayseri'de eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

02.10.2019 10:45

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

10 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Yapılan araştırmada, Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları belirlenen çiftin ayrı yaşadıkları ve 1 yaşında çocukları olduğu ifade edildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ali Karadeniz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sinem Karadeniz'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sinem'i sokak ortasında bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

Ali Karadeniz, Kocasinan, Karadeniz, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(11)
SELAM:Tipe bak ya cezaevi kaçkını zaten. Ulan eskiden gençler ne güzel tertemiz olurdu sakal yok sağlar kaınmış değil. Şimdi hepsi ayyaş tipli mafya tipli. hel birde profile tabanca tesbih. Kızlar uzak durun bunlardan evlenmeyin evde kalın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALİ:Allah belanı versin pis adam besleyeceğinize asın
Yayından Kaldır
22 0
Cevap yaz
GECECİ:Önüne gelenle evlenilirmi biraz sorgulayın evleniceğiniz adamı
Yayından Kaldır
14 4
Cevap yaz
ADİL OL:tahliye adama cesaret vermiş hemen bırakın milletin başına dert olsun bu ülkeye adalet yanlış dağıtılmış
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
A:kızlarınıza evlilik illa gerekli gibi bir baskı yapmayın sonra ayılarla evleniyorlar biraz akışa bırakın , kızım Allah kimseye muhtaç etmesin sen baş tacımsın deyin, ota b. ka konmasın gönülleri . evlilik sünnet farz değil deyin. kötü erkekleri eleyin kızlar kötü erkekler kadın bulamasın ancak düzelirse kadın bulabilsin söylenecek çok şey var da işte ahir zaman. . . .
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
KENAN KOMUTAN:Biz el üstünde tutmaya evlenmelik kız bulamıyoz, millet buluyor aldatıyor asıyor kesiyor vb. . yazık yaa vallahi yazık billahi yazık. . insanlıktan zerre nasip almamışlar ile aynı toplumda yaşıyoruz. .
Yayından Kaldır
25 0
Cevap yaz
AGALARIN AGASI:kenan gumandanım doğru söylüyon vesselam.
Yayından Kaldır
0 0
DJ BORİS BREJCHA:HAKİMLER SAVCILAR DA BİTİK . TÜRKİYE SİSTEMİ ÇÖKÜK.
Yayından Kaldır
20 1
Cevap yaz
CEYHANLI:Kadınlarda hata ulan tipe bak bu tip adamla evlenirseniz her şeye hazır olun
Yayından Kaldır
19 1
Cevap yaz
ADA:böylelerini toprak bile kabul etmeyecek
Yayından Kaldır
18 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Edremit'te 'Yaya Güvenliği Nöbeti'
14:34 Aşkale'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi
14:34 Çantadaki ogs ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı
14:32 Ceviz hasadı başladı hastaneye başvurular arttı
14:32 İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesi
14:32 Engelsiz yaz kampında gönüllerince eğlendiler
14:32 Kaymakam Otcu'dan şehit ailelerine ziyaret