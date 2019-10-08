Sinem Kobal mini elbisesiyle bacak şov yaptı

Güzel oyuncu Sinem Kobal, bir ayakkabı markası için objektiflere poz verdi. Sinem Kobal mini elbisesiyle takipçilerinin gözlerini kamaştırdı. Kobal'in bir çok takipçisi, yorumlarıyla fotoğrafı beğendiklerini belli etti.

SİYAH KALP EMOJİSİ EKLEDİ

Instagram hesabından siyah elbisesiyle poz veren Sinem Kobal, fotoğraf siyah kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Kobal'in takipçileri de fotoğrafa çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi. Kobal'in bir takipçisi fotoğrafa, "Zarafet, endam ve bu güzellikle mankenlere taş çıkartıyorsun." yorumunu yaptı.

ANNESİYLE BİRLİKTE POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte fotoğrafını yayınlayan Sinem Kobal'in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmamıştı. Kobal'ın takipçileri fotoğrafa. "Hangisi anne, ablası sandım, güzellik genetikmiş" mesajları yağdırmıştı.