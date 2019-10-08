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Sinem Kobal mini elbisesiyle bacak şov yaptı

Uzun süredir ekranlara dönmesi beklenen güzel oyuncu Sinem Kobal, süper mini elbisesiyle takipçilerine bacak şov yaptı. Kobal'in duru güzelliğine yorum ve beğeni yağdı.

08.10.2019 19:28

Güzel oyuncu Sinem Kobal, bir ayakkabı markası için objektiflere poz verdi. Sinem Kobal mini elbisesiyle takipçilerinin gözlerini kamaştırdı. Kobal'in bir çok takipçisi, yorumlarıyla fotoğrafı beğendiklerini belli etti.

SİYAH KALP EMOJİSİ EKLEDİ

Instagram hesabından siyah elbisesiyle poz veren Sinem Kobal, fotoğraf siyah kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Kobal'in takipçileri de fotoğrafa çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi. Kobal'in bir takipçisi fotoğrafa, "Zarafet, endam ve bu güzellikle mankenlere taş çıkartıyorsun." yorumunu yaptı.

ANNESİYLE BİRLİKTE POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte fotoğrafını yayınlayan Sinem Kobal'in annesine benzerliği dikkatlerden kaçmamıştı. Kobal'ın takipçileri fotoğrafa. "Hangisi anne, ablası sandım, güzellik genetikmiş" mesajları yağdırmıştı.

Sinem Kobal mini elbisesiyle bacak şov yaptı

Sinem Kobal, Instagram, Magazin

YORUMLAR(7)
HAYDO:YAA BU OKUS POKUS YAPAN KIZ DEĞİLMİYDİ DEĞNEĞİYLE YOK EDİYORDU . İYİ KIZ BU
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CIK CIK CIK:Evli adama yapılır mı bu
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CAK CAK CAK::)))))) bunu beğendim
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0 1
OLDU MU:Yakıştı mı şimdi bu?!?!
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OLMADI:YAKIŞMADI.
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2 2
HAKAN:bizim kulturde elalemin namusuna yan gozle bakmak var mi? . . bir kadinin hele hele evli bir kadinin acik sacik resimleri boyle ifsa edilmez. . Turk Kulturune geri donun. . . acin biraz rahmetli Baris Manco dan yaz dostumu dinleyin. . .
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PARANAUE PARANAUE:Yanındaki kim ? Çok olgun ve güzel görünüyor. Maşallah Maşallah.
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