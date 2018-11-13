13 Kasım 2018, 20:52
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çiftiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları ve aralarının açıldığı iddia edilmişti. Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin 3 haftadır tatilde oldukları ortaya çıktı.

Sinem Kobal- Kenan İmirzalıoğlu çiftinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları ve aralarının açıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift ile ilgili gerçek Selimiye'de ortaya çıktı.

YURT DIŞI SEYAHATİ PLANLIYORLAR

Uzun süredir ortalıkta görülmeyen ünlü çiftin, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları iddia edildi. Marmaris-Selimiye'de üç hafta baş başa romantik bir tatil yaptığı, birkaç gün önce İstanbul'a döndükleri ve bir yurt dışı seyahati planladıkları ortaya çıktı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016'da dünyaevine girmişti.

Selimiye,Sinem Kobal,Kenan İmirzalıoğlu
13 Kasım 2018 Salı 20:52



YORUMLAR (9)
MD: Baska haber yok mu
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MD: Memlekte millet ac baska derdimiz yokmu bunnlari takip edecegiz
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DOPDOĞRU: MS: Harbiden bunlar evlenmiş...
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TUTATU: Ya kardesim cok mu onemli nerede olduklari.bize ne....
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ÇOKTA : Fifi
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