Sinem Kobal, yeni yılın ilk paylaşımını yaptı! Instagram'ı fena salladı

Ekranlardaki oyunculuk serüvenine ara veren Sinem Kobal, Instagram hesabındansık sık olmasa da paylaşımlarda bulunuyor. Yeni yılın ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, siyah beyaz ve oldukça dikkat çekici fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

BELÇİM BİLGİN DE KALP BIRAKTI

2020 yılının ilk paylaşımını yapan Sinem Kobal, seksi hali ile beğenileri kazandı. Esra Erol'un da beğenisini emoji ile gösterdiği fotoğrafa Belçim Bilgin de kalp bıraktı.

Birçok hayranının iltifatlarda bulunduğu Sinem Kobal, güzelliği ile övgüler aldı.

- Su görse utanır.

- Gölgeni dünyaya değişmem.

- Kadın deyince aklıma Sinem Kobal geliyor.

- Allah'ım Ne kadar hoş bir güzellik.

- Tablo gibisiniz duru ve güzel.

İşte Sinem Kobal'ın paylaştığı siyah beyaz paylaşımı:

100 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

"Melek yüzlü, düş perisi" yakıştırmaları yapılan oyuncuya bazı hayranları ise "Kalplerimizin Selenası'sın" diye yorum yaptı. Kobal'ın fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni aldı.