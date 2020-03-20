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Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz

Seneler önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, koronavirüsün yayılmasının ardından Twitter hesabından "Şiştim gerçekten, işler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz" diyerek sitem etti. Umaş'ın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

20.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:32

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur musun isimli yarışma programıyla tanınan ve sonrasında hayvan hakları üzerine birçok tartışmaya girerek adından söz ettirmeye devam eden Sinem Umaş, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti.

"BU KADAR DA BÜYÜTÜLMEZ, TEK KURUŞ KAZANAMIYORUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasına tepki gösteren Sinem Umaş, alınan önlemlerin abartıldığını söyledi. Umaş paylaşımında şu ifadeler yer verdi: "Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"

Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz

"DEVLET DALGA GEÇER GİBİ YAŞLILAR KOLONYA VE MASKE İNDİRİMİ DİYOR"

"Hadi bırakın beni günlük haftalık para alan bir sürü işçi var bebeklerine mama götürecek bez götürecek devlet bunları düşünmüyor dalga geçer gibi kolonya ve maske yaşlılara indirimli diye açıklama yapıyor."

"KİMSE BANA DUYAR KASMASIN"

Paylaşımından dolayı kısa sürede sosyal medyada tepki çeken Sinem Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" diyerek kendisini savundu.

Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sinem Umaş’tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz

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Fenomen Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Etiketler : Magazin

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Yorumlar (7)
KUZEYİN UŞAĞI:Allah akıl fikir versin. çocuk olsa, söylemez bunları.
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SÜMBÜLLÜ:Eğitimin ve ilk 2 yaşına kadar anne sütünün ne kadar önemli olduğunu anlatmaktan sıkıldık. Buyrun işte.. çok cahiller için keşke özel bir virüs olsa..
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KOKOROKO:Kafası güzel idare edin. .
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LOKOROKO:buna cevep yazmak, onun seviyesine inmek demektir, hiç yazmamak daha iyi
0 2
ERSİN:Ey Millet eserlerinizi görün bunları bu beyinden yoksun aciz varlıkları baş tacı edip yine kendi başımıza eden bizleriz demekki neymiş kul azmazsa Allah bela yazmazmış İNŞALLAH RABBİM BUNLARIDA, BUNLARI BU MİLLETİN BAŞINA BELA EDENLERİDE TEZ ZAMANDA KAHRU PERİŞAN EYLER.
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ADAMIN BİRİ:Beyinsiz birine bu konu hakkında yorum yap deseydiler inan bu kadından daha iyi yorum yapardı. Zeka seviyesi eksiye düşen birini ilk defa gördüm . Bunun kesinlikle eksi zeka yönünden guinnes rekorlar kitabına girmesi lazım.
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SİVASLI İBOCAN:Koronavirüs varsa karşısında kazancıvirüs de olacak, virüs kapsan acaba kurtuluş için ne istersin, o yaşa gelmeyecek gibisin. . . !!!
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