Sinem Umaş’tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur musun isimli yarışma programıyla tanınan ve sonrasında hayvan hakları üzerine birçok tartışmaya girerek adından söz ettirmeye devam eden Sinem Umaş, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti.

"BU KADAR DA BÜYÜTÜLMEZ, TEK KURUŞ KAZANAMIYORUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasına tepki gösteren Sinem Umaş, alınan önlemlerin abartıldığını söyledi. Umaş paylaşımında şu ifadeler yer verdi: "Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"

"DEVLET DALGA GEÇER GİBİ YAŞLILAR KOLONYA VE MASKE İNDİRİMİ DİYOR"

"Hadi bırakın beni günlük haftalık para alan bir sürü işçi var bebeklerine mama götürecek bez götürecek devlet bunları düşünmüyor dalga geçer gibi kolonya ve maske yaşlılara indirimli diye açıklama yapıyor."

"KİMSE BANA DUYAR KASMASIN"

Paylaşımından dolayı kısa sürede sosyal medyada tepki çeken Sinem Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" diyerek kendisini savundu.

Haberin Videosu :