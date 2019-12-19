Haberler » Güncel » Sinema - Haber

Sinema

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

19.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:39
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Skandal"
Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie gibi isimlerin başrolünde yer aldığı biyografik film "Skandal", başta Gretchen Carlson ve Megyn Kelly gibi televizyon emekçileri olmak üzere birçok kadının, medya patronu Roger Ailes'ın iş yerinde oluşturduğu istismar ve taciz düzenini ifşa etmeye çalışmalarını konu ediniyor.
Başroldeki Robbie, Theron ve Kidman üçlüsüne yan rollerde John Lithgow, Liv Hewson, Kate McKinnon, Alice Eve, Nazanin Boniadi, Connie Britton, Allison Janney, Ashley Greene ve Malcolm McDowell eşlik ediyor.
Yönetmenliğini Jay Roach'ın üstlendiği filmde Nicole Kidman televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı, Charlize Theron Fox'tan NBC'e geçiş yapan Megyn Kelly'i canlandırırken olayların merkezinde bulunan Roger Ailes'a ise John Lithgow hayat veriyor.
Sinema

Charlize Theron, Nicole Kidman, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sinema


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27 İki öğrencinin öldüğü kazada acı detay - Haber
11:24 Kızılay'ın yeni binası için yardım gecesi düzenlendi - Haber
11:22 Radyo A'ya yılın radyosu ödülü - Haber
11:19 Dr. Aktümen: "Toplum olarak öfkeliyiz" - Haber
11:19 Hakkari Belediyesinden 'şırıngalı çikolata' denetimi - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:37:57