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Sinema

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

16.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:26
'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Dolittle "
Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı "Dolittle", karısının ölümünden sonra konuşabildiği hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen veteriner Dr. John Dolittle'ın, genç Kraliçe Victoria'nın amansız bir rahatsızlığa yakalanmasının ardından giriştiği macerayı anlatıyor.
BAFTA ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Robert Downey Jr.'e yan rollerde Michael Sheen, Antonio Banderas, Ralph Ineson ve Jessie Buckley eşlik ediyor.
Stephen Gaghan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, fantastik macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor.
Sinema

Robert Downey Jr, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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: Sinema


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