Sinema - Beyaz Karga

-Fragman "Beyaz Karga"
İSTANBUL - Ünlü oyuncu Ralph Fiennes
'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Beyaz Karga", efsane balet Rudolf Nureyev
'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak.
Rudolf Nureyev'in Sibirya
'da bir trendeki doğumuyla başlayan film; ünlü baletin eğitim aldığı gençlik yıllarına değinerek 1961'de Paris
Le Bourget havaalanında Sovyetler'den Batı'ya ilticasına kadar yaşamını ele alıyor.İngiltere
yapımı filmin başrollerinde Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adele
Exarchopoulos, Sergei Polunin, Olivier Rabourdin
, Raphael Personnaz, Chulpan Khamatova ve Zach Avery oynuyor.