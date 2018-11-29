Sinema - "Borç"

29 Kasım 2018 Perşembe 10:32



29 Kasım 2018 Perşembe 10:32

Vuslat Saraçoğlu'nun 2018 İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale'ye layık görülen filmi Borç, rahatsızlanan yan komşuları Huriye'nin bakımını üstlenen Tufan'ın hikayesini ele alıyor."Neden Tarkovski Olamıyorum?" filmindeki oyunculuğuyla tanınan Vuslat Saraçoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu ilk uzun metrajlı filminde Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin ve Feridun Koç gibi isimler rol alıyor.Eskişehir'de karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte yaşayan Tufan, küçük bir matbaada çalışmaktadır. Yan dairede yalnız oturan komşuları Huriye, bir gece aniden fenalaşır. Doktor, Huriye'nin bir süre tek başına kalmaması gerektiğini söyler. Tufan, bakacak kimsesi olmayan Huriye'yi ortada bırakmayı göze alamaz ve bir süre onu evinde tutmaya karar verir. Yaşadığı kimi korku ve kaygıların sonucunda Tufan'ın "iyilik" hali önemli sınavlardan geçer.