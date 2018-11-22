Sinema - "Deliler Fatih'in Fermanı"

Osman Kaya
'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erkan Petekkaya
, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan
, Nur Fettahoğlu
, İsmail Filiz
, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol
, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin
Uçan ve Demet Tuncer
'in rol aldığı "Deliler Fatih
'in Fermanı" izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Mustafa Burak
Doğu ve İbrahim Ethem
Arslan'a ait olan aksiyon türündeki film, 2. Mehmet'in Eflak
Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alıyor.
Erkan Petekkaya,Osman Kaya,Demet Tuncer,Fatih
22 Kasım 2018 Perşembe 09:36