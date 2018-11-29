Sinema - "Hedefim Sensin"

29 Kasım 2018 Perşembe 10:35



29 Kasım 2018 Perşembe 10:35

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can ile oynadığı "Hedefim Sensin" izleyiciyle buluşacak.Komedi türündeki film, mesleği çiğ köftecilik olan Zekeriya'nın, iki mafya arasında büyük bir husumete sebep olması ve mafya arasındaki çatışmanın akabinde adaya kaçmasıyla burada yaşadığı macerayı konu ediniyor.Mesleği çiğköftecilik olan Zekeriya'nın iki mafya arasında büyük bir husumete sebep olması ve mafya arasındaki çatışmanın akabinde adaya kaçmasıyla burada yaşadığı hem aşk hem de tehlike dolu macerayı konu edinen Hedefim Sensin'in ana karakteri Zekeriya'ya Ata Demirer hayat verirken filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.Zekeriya Taştan, hayatını İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak kazanmaktadır. "Bülbülün çilesi dilindendir" misali, Zekeriya da bir gün yanlış yerde, yanlış zamanda öter. Böylece İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. İlk defa ayak bastığı Gökçeada da sadece Zekeriya'nın hayatı değişmekle kalmaz, Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın da hayatı da tamamıyla değişir; yani artık kaderin hedefinde kahramanlarımız vardır.