Sinema - Hüddam 2

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- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Utku Uçar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi "Hüddam 2"de Ebrar Kurt, Bülent Kaya, Hakan Erkuran ve Funda Öz rol aldı."Masumiyet Hiç Olmadığı Kadar Karanlık!" fikrinden yola çıkılan korku ve gerilim içerikli film; amcasının kendisine şiddet uygulaması sebebiyle karnındaki bebeği kaybeden genç bir kadının hikayesini bayez perdeye taşıyacak.Bir korku filmi olmasının yanı sıra büyük bir dramı da konu edinen "Hüddam 2", bu türde daha önce seyircinin alışık olmadığı bir hikaye sunuyor.