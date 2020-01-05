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Sinema için çeyrek asırdır yoldalar

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen Gezici Film Festivali, sinema filmlerini 25 yıldır yurt içi ve dışında izleyicilerle buluşturuyor.

05.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:40 Sinema için çeyrek asırdır yoldalar
Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen Gezici Film Festivali, sinema filmlerini 25 yıldır yurt içi ve dışında izleyicilerle buluşturuyor.
Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 1995'ten bu yana yollarda olduğunu söyledi.

"Bitmeyen bir festival" yapmak istediklerini belirten Boyacıoğlu, "Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok festival var, boş salonlara oynanıyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bir kentte bitince diğerinde başlayan bir festival olsun istedik." dedi.
Festivalin ilk olarak Ankara'da başladığını anlatan Boyacıoğlu, şöyle devam etti:
"O zamanlar teknik şartlar oldukça zordu. Herkes, 'Bu festival bir iki yıl yapılır, sonra biter' diye düşündü. Şimdiye kadar Türkiye'de 23 ile, yurt dışında da 5 ülkeye gittik. Örneğin İstanbul'un bizim gibi bir festivale ihtiyacı yok, zaten birçok festival yapılıyor. Bazı kentlere gitmenin de bir anlamı yok. Adana ve Antalya'nın kendi festivalleri var ama diğer küçük kentlere daima gidilebilir. Her gittiğimiz kentte bizi misafir edecek dostlara ihtiyaç var. Bu belediye, üniversite veya sivil toplum kuruluşu olabiliyor. Kentin içinden lojistik destek almadan bir yerde konuk olmanın pek anlamı bulunmuyor. Amacımız küçük kentlerdeki insanlara normalde izleyemedikleri filmleri göstermek, hiçbir zaman birebir konuşma şansları olmayan yönetmenlerle tanıştırmak."
Festivalin öğrencilerin gelişimine de önemli katkı sağladığını vurgulayan Boyacıoğlu, Gezici Festival'in devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Boyacıoğlu, son birkaç yıldır Ankara'dan yola çıkarak Sinop programının ardından Kastamonu'da sona eren festivale gelecek yıllarda 2 şehri daha eklemek istediklerini kaydetti.

Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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