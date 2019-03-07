Sinema - Kapan

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kudret-sabanci/' title='Kudret Sabancı'>Kudret Sabancı</a>'nın yönetmenliğini üstlendiği 'Kapan', 'doğruluk mu cesaret mi?' temalı fakat ucunda ölümün olduğu bir yarışmaya katılan gençlerin hikayesini odağına alıyor.<br><br>Senaryosu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin <a class='keyword' href='/altintas/' title='Altıntaş'>Altıntaş</a>'a ait olan filmin başrollerinde <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/erkan-petekkaya/' title='Erkan Petekkaya'>Erkan Petekkaya</a>, <a class='keyword' href='/kemal-ucar/' title='Kemal Uçar'>Kemal Uçar</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/oyku-celik/' title='Öykü Çelik'>Öykü Çelik</a>, Ali Gürer, Başak Akbay ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/neslihan-acar/' title='Neslihan Acar'>Neslihan Acar</a> oynuyor.