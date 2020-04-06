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"Sinema Konuşuyoruz"da sinemanın geleceği konuşuldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yönetmen ve sinema eleştirmenleri "Sinema Konuşuyoruz" etkinliğiyle takipçilerine online ulaştı.

06.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:10
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yönetmen ve sinema eleştirmenleri "Sinema Konuşuyoruz" etkinliğiyle takipçilerine online ulaştı.
Sinema yazarı ve yönetmen Abdulhamit Güler, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Kubilay Erkan Yazıcı ve Bekir Bülbül'le sinemanın geleceğini konuştu.
Hastalığın tüm dünyada yayıldığı bu sürecin sinema sektörünü derinden etkilediğine dikkati çeken Güler, "Hiçbir sosyal tabaka ayırmadan herkesi etkisine alan bir virüsten bahsediyoruz. Sinema tarihi boyunca akımlar ve kuramların hepsi dünya tarihinden etkilenmiştir. Büyük olaylar sinemada çok şeyi etkilemiştir." dedi.
Güler, süreç bittiğinde insanların hemen sinema salonlarını dolduracağını düşünmediğini de aktararak, içerik üretiminde ve dağıtım araçlarında değişimlerin yaşanacağını söyledi.
Sinemanın var olmaya devam edeceğine olan inancını dile getiren Güler, şunları kaydetti:
"Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Sinemacılar bir süredir setlere çıkamıyor. Seti olan yönetmenler ertelemek zorunda kaldı. Her sektör gibi sinema sektörü için de beklenen bir durum değildi. Gelinen noktada çok hızlı değişimlerin olacağını düşünmüyorum. İzleyici, dağıtıcı ve üreticinin refleksleri zaman içerisinde değişecektir. İnternet tabanlı film gösterimi yapan mecralara yönelmeler artacaktır."
"Sivillerin vereceği refleks sinemanın nereye gideceğini belirleyecektir"
Yazıcı, sürecin sinemada bir karşılığının olacağına inandığını belirterek, "Sektörün krizlerini bir yana bırakırsak, işin senarist ve yönetmenleri ilgilendiren tarafı çok farklı olacak. Yaşananlar sinemadaki gerçeklik algısını da değiştirecektir. 2. Dünya Savaşı da sinemayı etkiledi. Çökmüş bir medeniyette sinemanın etkinliği ve verdiği yön çok farklıydı. Toplumcu içerikler gördük. Bugünden sonra da sivillerin vereceği refleks sinemanın nereye gideceğini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.
İnsanların bu süreçte daha fazla bireyselleşmeye başladığını gözlemlediğini ifade eden Yazıcı, sinemanın da bu tekilliği destekleyecek şekilde gelişeceğini dile getirdi.
Yönetmen Bekir Bülbül ise yaşanan salgın sürecinin sinemayı etkilemesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, "Sinema üretim biçimlerinin değişeceğini düşünüyorum. Uluslararası yapımlar, fonlar uzun vadede bir değişime uğrayacaktır. Ancak kısa metrajın herhangi bir zarar göreceğini düşünmüyorum. Kısa metraj varlığını aynı şekilde devam ettirecektir. Belki bu süreçte online platformlarla tanışan sinemaseverler, sinemayı online takip etmeye başlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yönetmen, Güncel
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