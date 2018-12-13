Sinema - "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde"

Peter Ramsey
, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönettiği "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı bir boyuttan gelen Peter Parker
ve diğer birçok "alternatif" Spider-Man ile birlik olup bilinen tüm gerçekliklere tehdit olan şeye engel olmaya çalışan Miles Morales'i odağına alıyor.
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn
'li genç Miles Morales'in hikayesini konu ediyor. Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider-Man ile birlik olan Miles, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılıyor.
Peter Parker,Peter Ramsey,Örümcek Adam
13 Aralık 2018 Perşembe 09:17