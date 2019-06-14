14.06.2019 16:26
Haberler»Güncel » Haber

Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi

Antalya'da, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Coşkun Göğen'in 74'üncü yaş günü kutlandı.

Antalya'da, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Coşkun Göğen'in 74'üncü yaş günü kutlandı.
Muratpaşa ilçesindeki Konserve Plajı'ndaki bir işletmede çalışan Göğen için iş arkadaşları doğum günü kutlaması organize etti.
Çalışmak için asansörle plaja inen Göğen'e "Mutlu yıllar Coşkun abi", "Hep mutlu ol" diyerek, pasta ile sürpriz yapıldı.
Dilek tutarak mumları üfleyen Göğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürprizden mutlu olduğunu söyledi.
Herkesin güzel yaşlar görmesini temenni eden Göğen, şunları kaydetti:
"Ben çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. İş yerinin eğlence koordinatörüyüm. Hep beraber eğlenelim. Mumu üflerken hep yarınları görebilmek için dilek tuttum. Yakınlarda bir projede yer alacağım. Pazar sabahı çekimler başlıyor, diyalog metinleri geldi. Komedi filmi. Coşkun geri dönüyor. Sinema filmiyle tekrar aranızda olacağım. Benim rolüm çok güzel, biraz absürt. Çok ses getirecek bir proje, çok gülecekseniz."Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
Kaynak: AA
yeşilçam, antalya, sinema, coşkun göğen, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46 Valilikten YKS sınavında gürültü uyarısı
17:46 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
17:46 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI
17:46 İSTANBUL- CHP SANCAKTEPE'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ
17:46 MARDİN Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
17:46 KAYSERİ Küçük öğrencilerden şiir kitabı
17:45 19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı