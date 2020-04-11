Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un Taksim'deki evinin alt katında yangın çıktı.

11.04.2020 03:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:30
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un Taksim 'deki evinin alt katında yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi de hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 02.30'da Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyükparmak Kapı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikinci katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangından çıkan dumandan etkilenen bir kişide hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı katın üstünde de Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un yaşadığı öğrenildi. Ailesi ile birlikte kalan Süheyla Artun, itfaiye ekiplerinin çalışması ile aşağı öğrenildi. Yangının çıkış anını anlatan Artun, "Yatıyordum birden bir duman kokusu geldi. Kata baktım bir şey yok. Balkona baktım bir şey yok, salona baktım bir şey yok. Sokak kapısını açmamla beraber sonra balkona attım kendimi. Kızı kaldırdım. İşte böyle oldu. Evimizi duman bastı, bizleri itfaiye kurtardı" dedi.

Polis ekipleri çıkan yangının sebebini araştırmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Taksim, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti Haberler
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Haberler
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

03:45: Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı - Haberler 03:45: Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı - Haberler 03:45: 13 aylık bebek korona virüsünü yendi - Haberler 03:45: Yalova'da sosyal mesafeli tören - Haberler 03:44: Kırşehir'de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı - Haberler 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:55: Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı 11:24: Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı