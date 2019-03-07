Sinema - Papillon

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman
'ın yer aldığı 1973 yapımlı "Papillon"un yeniden uyarlaması aynı adlı filmde, bu kez başrolleri Charlie Hunnam
ve Rami Malek
paylaşıyor.
Gerçek bir hayat hikayesine dayanan "Papillon", suçsuz olduğu halde mahkum edilen Henri Papillon Charriere ve yüksek güvenlikli hapishanede tanıştığı banker Louis Dega'nın kaçış üzerinden başlayan dostluğu ve firarın imkansız olduğu bu hapishaneden kurtulma çabalarını anlatıyor.
Başroldeki Charlie Hunnam ile Rami Malek'e; Tommy Flanagan
, Eve Hewson
, Roland Moller ve Michael Socha'nın eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Michael Noer oturuyor.
Dustin Hoffman, Rami Malek, Charlie Hunnam, Güncel
Kaynak: AA