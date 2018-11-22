Sinema - "Robin Hood"

Black Mirror
ve Peaky Blinders
gibi dizilerde yönetmenlik yapan Otto Bathurst'un yönettiği Robin Hood
, sinemaseverler ile buluşacak. "Kingsman" serisi ile tanınan genç yıldız Taron Egerton'ın başrolünü üstlendiği filmin diğer rollerinde, Jamie Foxx
, Tim Minchin, Eve Hewson
, Ben Mendelsohn
ve Jamie Dornan
eşlik ediyor.
Senaryosu Joby Harold'a ait olan film macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır.
Jamie Foxx,Peaky Blinders,Black Mirror,Robin Hood
22 Kasım 2018 Perşembe 09:40