04 Aralık 2018, 15:27
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Sinema Sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun Evinde Yangın Çıktı

Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Yangında Papuççuoğlu ve komşusu dumandan etkilendi.

İstanbul Altunizade'de oturan sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

OYUNCU VE KOMŞUSUNA AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına ilk müdahaleyi evde bulunan Pabuççuoğlu ve komşusu Lütfi Kara müdahale etti. Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Pabuççuoğlu ve Kara'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"BİZİM DURUMUMUZ İYİ"

Pabuççuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonda oturduğu sırada mutfakta, bir anda yangın çıktığını belirterek, "Söndürmeye çalışırken komşum da yangın tüpüyle gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bizim durumumuz iyi." dedi.

İtfaiye,Üsküdar
04 Aralık 2018 Salı 15:27



YORUMLAR (14)
DİYECEĞİM ŞU Kİ: Çok şükür ki ucuz atlatıldı
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HARUN: Tarık abi sevdiğimiz ve aynı zamanda tiyatro sanatçısıdır.
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AYÇA.: Çok kötü olmuş
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ZZ EBANİ: Evin yangın sigortası var mı ? Yoksa Allah taksiratını affetsin....
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