Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor
Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL(İHA)- Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor.28.07.2019 17:38
Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL(İHA)- Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı.
İSTANBUL(İHA)- Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı.
Yalçın Gülhan, Genel
Kaynak: İHA