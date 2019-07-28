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Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor

Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL(İHA)- Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor.

28.07.2019 17:38
Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor
Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL(İHA)- Sinema sanatçısı Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda sanatçı katıldı.

Yalçın Gülhan, Genel

Kaynak: İHA

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