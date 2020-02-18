KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılında sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni ve nitelikli eserlerin üretimine ve Türk sinemasının gelişimine 2020 yılında da katkı sağlamaya devam ediyor. Sinema sektörü için büyük önem taşıyan destekler ile yeni ve nitelikli eserlerin üretimine katkı verilirken, genç sinemacıların sektöre adım atmalarına da imkan sağlanıyor. Bakanlık bu yılın ilk destekleme kurulunda 'Animasyon', 'Proje Geliştirme', 'Kısa Film', 'Senaryo ve Diyalog Yazım' ile 'Yerli Film Gösterim' türlerinde toplam 904 başvuru değerlendirdi. Sinema sektörü temsilcileri ile bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 22 animasyon film yapım projesine 500 bin lira, 8 proje geliştirme tasarımına 510 bin lira, 39 kısa film yapım projesine 580 bin lira, 37 senaryo ve diyalog yazım projesine 444 bin lira ve 10 yerli film gösterim projesine 1 milyon 350 bin lira olmak üzere toplamda sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek sağlandı.

SİNEMA SALONLARINA İLK DESTEK

Yeni Sinema Kanunu ile sinema salonlarında yeterince yer bulamayan bağımsız yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşturabilmesi amacıyla yeni bir destek türü olarak getirilen Yerli Film Gösterim Desteği de hayata geçirildi. Bağımsız yerli filmlerin seyirciye ulaşabileceği sinema salonlarının sayısının arttırılmasını hedefleyen bakanlık, yılın ilk destekleme kurulunda 10 ayrı sinema salonu işletmecisinin 12 ayrı şehirde bulunan 16 sinemasına destek verdi. Önümüzdeki aylarda da devam edecek olan sinema destekleri kapsamında, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Dağıtım ve Tanıtım, Ortak Yapım ve Çekim Sonrası destek başvuruları mart ayı içinde, belgesel film destek başvuruları ise nisan ayında değerlendirilecek. Bakanlığın destekleme kurul kararının detaylarına 'https://sinema.ktb.gov.tr/TR-255308/2020-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html' adresinden ulaşılabiliyor.