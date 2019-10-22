Sinema sektörüyle ilgili önemli düzenlemeler yürürlükte

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 'Yeni Sinema Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiği açıklandı. Yönetmelikte, sinema sektörü için birçok önemli düzenlemenin yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, düzenlemeyle sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri bakanlığa iletmelerinin zorunlu hale getirildiği belirtildi. Bakanlık tarafından hazırlanan ve ülke genelinde satılan tüm biletlerin bilgilerinin eş zamanlı toplandığı uygulamanın sektör paydaşlarının kullanımına açılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu sayede bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlanırken paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlanacak. Ayrıca elde edilen istatistikler sektörel raporlamalarda ve gelecek öngörülerinde kullanılacak, sektörel planlamada önemli bir kaynak olacak" denildi.

REKLAM SÜRELERİ 10 DAKİKAYLA SINIRLANDIRILIYOR

Düzenleme ile sinema izleyicileri tarafından sıklıkla şikayet konusu edilen reklam sürelerinin 10 dakika ile sınırlandırıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtımına imkan sağlayan fragmanların film öncesinde en az üç dakika gösterimi zorunlu hale getiriliyor. Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, kamuoyunda 'mısır savaşları' olarak bilinen sorun yönetmelikte yer alan 'Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz' düzenlemesi ile son buluyor. Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek, ancak sinema bileti ile birlikte başka bir ürünü paket halinde satamayacak."

SİNEMA BİLETİ İNDİRİM TÜRLERİ ÇEŞİTLENDİRİLİYOR

Sinema seyircisinin rağbet gösterdiği 'halk günü'nün bundan böyle haftada 2 gün olarak uygulanabileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde, 'Belirli yaş ve üzeri bileti', 'Engelli bileti', 'Şehit yakını ve gazi bileti', 'Halk günü bileti', 'İnternet bileti', 'Kamu meslek grubu bileti', 'Öğrenci bileti' ve 'Sabah seansı bileti' türlerinde indirim yapabilecek. Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde, "Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+" olarak yeniden düzenlendi. Kamuoyundaki özellikle çocuk filmleri öncesinde yetişkinler için uygun bulunan fragmanların gösterilmesi hususunda duyulan rahatsızlık, 'Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunludur' hükmü ile son buluyor. Bundan böyle fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecekler. Yönetmelikte, 'Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamaz veya umuma iletilemez' hükmü yer alıyor."

Açıklamada, düzenleme ile sinema filmlerinin, gösterim tarihinden itibaren 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlardan gösterilemeyeceği belirtildi.