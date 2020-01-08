Sinemada son 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu







Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sinema ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 79 bin 545 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 113 bin 690 olan haber sayısı, 2017'de 65 bin 683 2016 yılında ise 62 bin 266 olarak kayıtlara geçti.











2019'DA EN ÇOK 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE İZLENDİ











Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon oldu. Böylelikle yerli film izleyici sayısı yabancı film izleyici sayısını geçerken, yabancı film seyircisinin 25,9 milyon kişide kaldığı görüldü. Türk sinemasında geçen yıl elde edilen hasılat ise 980 milyon TL olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının en çok izlenen filmi ise seyirciyi gözyaşlarına boğan 7. Koğuştaki Mucize olurken o yıl içerisindeki izleyici sayısının 5,3 milyon kişiye ulaştığı görüldü. 2019'da en çok izlenen diğer yapımlar ise sırasıyla Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı, Avengers: Endgame, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Joker, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Mucize 2 Aşk, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ve Karlar Ülkesi 2 oldu.















