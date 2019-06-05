Sinemada yazılım dönemi

Kaynak: DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni düzenleme ile sinema gösterimi yapan merkezlere yazılım zorunluluğu getirildiğini söyledi. Yavuz, 444 sinema gösterimi merkezinden 400'ünün yazılıma dahil olduğunu, Temmuz'da tamamının sisteme dahil olacağını kaydederek, "Böylece hangi sinema salonunda hangi filmin kaç defa gösterildiğini ve daha önemlisi kaç kişi tarafından izlenildiğini anında takip ediyor olacağız" dedi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni sinema kanununa göre sinema gösterimi yapan merkezlerin, bakanlığın izlediği yazılım ve donanımı kendi sistemleri içine dahil etmelerinin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Bakan Yavuz bu yazılımla bakanlık olarak hangi sinema salonunda hangi filmin kaç defa gösterildiğini ve daha önemlisi kaç izlenici tarafından izlenildiğini anında takip edebildiklerini kaydetti. Yavuz "Biz bunu sinema sektörüyle de şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bu bilgi hem onların hem eser sahiplerinin işine yarayacak hem de kültür ekonomisi anlamında da nasıl bir hacimle uğraştığımızı da istatistik olarak ortaya koymak istiyoruz. Bu nedenle kıymetli bir çalışma oldu. Türkiye'de 444 tane sinema gösterimi yapılan merkezimiz var. Şu ana kadar 400'ü bu yazılım programına dahil oldular. 44 işletme de şu anda bunu yükleme aşamasında. Temmuz ayı içinde herkes sisteme bağlanmış olacak. ve bakanlığımıza anlık veri akışı başlıyor olacak" diye konuştu.'TELİF YASASINDA SON AŞAMALARA YAKLAŞTIK'Özgül Özkan Yavuz, telif yasasındaki çalışmanın hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydederek "Çok fazla tarafı ilgilendiren bir çalışma. Basın yayın, müzik, sinema ile ilgili meslek birlikleriyle çalışıyoruz. Çok taraflı bir çalışma olduğu için elbette ki uzun sürüyor. Son aşamalarına yaklaştık. Birkaç ay içinde denge unsurunu da göz önünde bulunduran Türkiye'deki kültür endüstrilerinin ilerlemesine yol açacak, bu işleri hem kayıt altına alan hem doğru istatistikleri üreten bir telif sistemini ülkemize getiriyor olacağız, yeni yasayla birlikte" dedi.'TÜRKİYE'DE YAPTIĞI HARCAMANIN YÜZDE 30'UNA KADAR DESTEK VERECEĞİZ'Yavuz, Türkiye'de çekilecek yabancı filmlerin desteklenmesine ilişkin şunları söyledi:"Ülkemizde çekilecek yabancı filmlerin ülkemizin tanıtımına faydalı olacak mekanlarda çekilmesini bekliyoruz. Yabancı bir yapımcı Türkiye'de film çekmek için başvurduğu zaman buradan bir not alacak. Ayrıca yabancı yapımcılar ülkemizdeki film endüstrisinde ve yerli servis sağlayıcılardan mal ve hizmet satın almak zorunda. Bu da puanlama konusunda ikinci bir kriter olacak. Bu iki taraftan aldığı puanlarla komisyonda değerlendirmeye tabi tutulacak. ve Türkiye içinde yaptığı harcamanın en fazla yüzde 30'una kadar destek veriyor olacağız. Aslında bu yabancı film yatırımcılarına maddi bir destek gibi görünse de biz bundan çok daha kazançlı çıkacağız. Hem ülkemizin tanıtımı anlamında hem de içerideki film endüstrimizin bu alanda hizmet sağlayan insan kaynağı firmalarının hem de teknolojik anlamda hizmet veren firmaların gelişmesi anlamında da büyük bir katkısı olacak. Biz burada karlı çıkan taraf olacağız. Dünyada bütün ülkeler bunu yapıyor. Ama sinema kanunumuzla buna da kavuşmuş olduk."'DİZİ SATIŞINDA AMERİKA'DAN SONRA İKİNCİ ÜLKEYİZ'Özgül Özkan Yavuz, Türk dizilerinin yurt dışına ihracatına ilişkin "Dizi satışı konusunda elde ettiğimiz ihracat anlamında dünyada Amerika'dan ikinci ülke konumuna ulaştık. Dizilerimiz hemen hemen dünyanın her yerinde satılıyor. Latin Amerika'da, Rusya'da, Ortadoğu'da, Asya'da Avrupa'da satılıyor. Çok büyük bir ihracat kalemi oldu. Dizilerin çekildiği mekanlarda güçlü bir şekilde tanıtılmış oldu. O mekanlarda inanılmaz bir turizm hareketliliği başladı. Kapadokya, İstanbul, Antalya çeşitli bölgelerinde çekilen dizilerimizin o bölgeye yönelik turizm hareketine büyük katkısı oldu. Bunları desteklemeye devam ediyoruz" dedi.- Ankara