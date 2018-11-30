Sinemanın Bekleme Salonunda Genç Kadına İğrenç Taciz: Karşısına Oturup Pantolonunu Açtı

Gazeteci Melis Alphan'ın sosyal medyada paylaştığı iddiaya göre; İzmir'de sinemada bekleme salonunda bir adam, genç kadını taciz etti.
CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI
İddiaya göre tacizci, genç kadının karşısına oturup pantolonunu açıyor, cinsel organını çıkarıyor. Şikayet edilmesinin ardından, sinema çalışanları polise haber vermek yerine tacizciyi dışarı çıkardı.
AYNI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER
Çağrılan polis ise taciz edilen kadın ile tacizciyi aynı araçta karakola götürdü.
İşte sosyal medyadaki o paylaşım;
İstanbul,Melis Alphan