30 Kasım 2018, 08:35
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Sinemanın Bekleme Salonunda Genç Kadına İğrenç Taciz: Karşısına Oturup Pantolonunu Açtı

İzmir'de sinemanın bekleme salonunda pantolonunu açarak cinsel organını çıkaran ve karşısındaki kadına gösteren sapık, olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alındı.

Gazeteci Melis Alphan'ın sosyal medyada paylaştığı iddiaya göre; İzmir'de sinemada bekleme salonunda bir adam, genç kadını taciz etti.

CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI

İddiaya göre tacizci, genç kadının karşısına oturup pantolonunu açıyor, cinsel organını çıkarıyor. Şikayet edilmesinin ardından, sinema çalışanları polise haber vermek yerine tacizciyi dışarı çıkardı.

AYNI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Çağrılan polis ise taciz edilen kadın ile tacizciyi aynı araçta karakola götürdü.

İşte sosyal medyadaki o paylaşım;

İstanbul,Melis Alphan
30 Kasım 2018 Cuma 08:35



YORUMLAR (4)
KADİRYE: eskiden edep ceza vardı trt spikeri bile edepliydi şimdi edep yok türkiyeyi değiştiriyorlar
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ADINIZI YAZIN: mavişehir ve bostanlı istanbulda degil izmirde yalnız
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HAYLAZ: islamı yaşamadıktan sonra millet ne hale geliyor hani yeni nesil imanlıydıya yazıkbunlar daha iyi günlerimiz
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  • AA : fenerlı doğru soyluyor.
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  • GERÇEK : şimdi fnerli adam arkadaş kötü birşey yazmamış sen zaten işin gücün maç tek fener kazansın türkiye yıkılsın umrunuzda değil dimi japonlarda mı öyle yada hangi ülkeden haber vereceksin unutma kı bir zamanlar kemal derviş denen adaö zam varmı sorusuna yarın fener galata maçı var ona odaklanalım demişti :) evet islam önemli hemde çok yarın sen öldüğünde müğslüman değilsen geberdiğinde ömrünü nerede harcadın sorusuna maça gittim dersin dimi o gün bu yazıyıda hatılarsın islam önmli nden sorkendine
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