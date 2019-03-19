Sinemaya Gitmek İçin Okulda Simit Sattılar

Kaynak: İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde TOKİ İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri, sinemaya gitmek için okulda öğretmenlerine ve öğrenci arkadaşlarına simit sattı.Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerine sinemaya gitmek istediklerini söyleyince, etkinlik için okulda minikler simit sattı.Minikler renkli görüntüler oluştururken öğrencilerin simit tezgahları büyük ilgi gördü. Okulun ana sınıfı öğretmenlerinden Emel Uğurbaş, "Çocuklarımıza bir çok yolla emek vermenin, alınteri dökmenin önemini öğretiyoruz. Ağaç yaşken eğilir atasözümüz doğrultusunda, hem birlik ve beraberlikle hareket ettiklerinde daha güçlü olacaklarını hem de emek vererek elde ettikleri kazancın değerini bu yaşta öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de sinemaya gitmek istiyorlarsa sinema için gerekli olan ücreti sembolik olarak kendilerinin kazanmaları için onlarla birlikte simit ve çay sattık. Öğretmenleri de, öğrenciler de onlara destek oldu. Sinema etkinliği için gerekli parayı kendilerinin kazanması onların hem özgüvenini arttırdı hem de çok mutlu oldular" dedi.Simitler dakikalar içerisinde tükenirken, minikler de sinema biletini kapmış oldu. - ORDU