Haberler » Güncel » Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi - Haber

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi

Kulp ilçesinde sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında 240 çocuk film izledi.

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi
ilçesinde sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında 240 çocuk film izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında Kulp Belediyesince sinema etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, 240 öğrenci il merkezindeki sinemalara götürüldü.
Proje çerçevesinde sinemayla buluşturulan öğrenciler, çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kulp, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:57 "Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi - Haber
16:56 Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı - Haber
16:52 Gazeteci Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu - Haber
16:51 Emniyet Müdürü Esertürk, muhtarların sorunlarını dinledi - Haber
16:50 Tatvan'da "Dünya Engelliler Günü" programı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:59:28