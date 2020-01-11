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"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Karabük'te öğrenciler sinemayla buluştu.

11.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:19
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Karabük'te öğrenciler sinemayla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında öğrencilerde ve toplumda milli, kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler sinemayla buluştu.

İki yıldan bu güne uygulanan proje kapsamında 2019'da 3 binden fazla öğrenci ücretsiz sinema etkinliğinden faydalandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca verilen kontenjan dahilinde bin 300'den fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisi ücretsiz sinema etkinliğine öğretmenleriyle birlikte katıldı.

Öncelikle sinemaya gitme imkanı olmayan çocukların ücretsiz faydalanmalarının amaçlandığı proje kapsamında öğrencilere su ve mısır ücretsiz dağıtılıyor. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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