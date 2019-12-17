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Sinemayı çocukların ayağına götürdüler

Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen 'Gezen Sinema tırını Adıyamanlı çocukların ayağına getirdi.

17.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:04Sinemayı çocukların ayağına götürdüler
Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen 'Gezen Sinema tırını Adıyamanlı çocukların ayağına getirdi.

Sinema erişimi kısıtlı olan binlerce çocuğu sinemayla tanıştıracak olan 'Çocuklar için gezen sinema' projesi hakkında bilgi veren yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen projeden Adıyamanlı çocukların yararlandığını söyledi. Yetkililer, "Türkiye genelinde 6-17 yaş arasında 500 bin çocuğa ulaşması hedeflenen 'Çocuklar için gezen sinema' kapsamında beş farklı film beyazperdeye yansıyacak. 81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip tır ile sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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