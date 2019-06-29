29.06.2019 11:44
Haberler » Yaşam » Haber

Sinerji Hareketi Derneği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Sinerji Hareketi Derneği

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinerji Hareketi Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç , Sinerji Hareketi Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Eskişehir 'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu kez Sinerji Hareketi Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç bu kapsamda Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam ve yönetimini makamında ağırladı. Buluşmada Çam, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir , Ahmet Ataç , Tepebaşı , Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:32 Hakkari dağların 'Leoparı' yıllarca sırtında posta taşıdı
12:15 Başkan Sever'den çocuklara müjde
12:14 Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
12:14 Başkan Sever LGS Türkiye birincisini tebrik etti
11:58 Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
11:56 Dumlupınar'da Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Toplantısı
11:54 Emet KYK Yurdu gün sayıyor