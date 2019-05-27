Sinerji Hareketi Derneği üyeleri iftarda buluştu

Eskişehir
'de resmi kuruluşunu gerçekleştiren Sinerji Hareketi Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi.
Eskişehir'de iş insanları, uzmanlar, akademisyenler, şairler, yazarlar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kurulan ve bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Sinerji Hareketi Derneği, kentte yoğun ilgiyle karşılandı. Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam iftarda yaptığı teşekkür konuşmasında, "Amacımız; Eskişehir'de sivil toplum kuruluşlarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek. Eskişehir'de Türk kültürü, tarihi, medeniyeti ve diğer alanları üzerine araştırma yapan düşünce, sanat ve bilim insanının bir araya gelerek kurdukları bir dernektir. Dernek önümüzdeki günlerde; Eskişehir'de sosyal, kültürel, tarihsel, bilimsel etkinlikler düzenleyecek ve Eskişehir'imizin güzel yönlerini çeşitli alanlarda tanıtacaktır. Bilgi, paylaştıkça güzelleşir. Bizler Sinerji Hareketi olarak, birlik ve beraberlik içinde yapacağımız eğitim, proje ve pek çok sinerji adımlarını atarken, gelişen bilim ve teknolojiyi kullanıp, Eskişehir'de örnek bir topluluk oluşturacağız" dedi.
İftar yemeği sonrasında; Eskişehirli şairlerden Fatma Gül
Özcan, Gülden Yalçın ve Ahmet Urfalı
kendi yazdıkları Eskişehir şiirlerini sahnede okudu. İftar yemeğinin anısına; Eskişehirli şair-yazar Ahmet Urfalı, dernek üyelerine kitaplarını imzalarken derneğin kuruluşunda emeği geçenlere plaket verildi. - ESKİŞEHİR
Yaşam
Kaynak: İHA