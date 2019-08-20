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Singapur Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Singapur Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 54'üncü yıl dönümü resepsiyonla kutlandı.

20.08.2019 21:52 Singapur Bağımsızlık Günü resepsiyonu
Singapur Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 54'üncü yıl dönümü resepsiyonla kutlandı.
Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, siyaset, iş ve medya dünyasından davetli katıldı.
Tow, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Singapur için önemli bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'inci yılına girdiğini hatırlattı.
Singapur ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunun altını çizen Tow, kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ve stratejik ortaklık konularıyla ikili iş birliğinin daha da gelişeceğini dile getirdi.
Tow, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.
Büyükelçi Tow, konuşmasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'a hediye takdiminde bulundu.

Singapur, Güncel

Kaynak: AA

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