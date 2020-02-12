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Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi

Singapur'un en büyük bankası DBS, bir çalışanında korona virüsü tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

12.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:38Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi
'un en büyük bankası DBS, bir çalışanında korona virüsü tespit edilmesinin ardından kapatıldı. Bankada çalışan 300 kişi tahliye edildi.

Korona virüsü salgınının kısa sürede dünya genelinde etkisini arttırmasıyla ölü sayısı da giderek yükseliyor. Toplamda 47 korona virüsü vakasının görüldüğü Singapur'da ülkenin en büyük bankası DBS, bir kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından alarma geçti. Korona virüsü tespit edilen kişinin bulunduğu bankanın 43. katındaki 300 çalışan evlerine gönderildi.

Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Singapur'daki banka tarafından yapılan açıklamada, "Hasta ile aynı katta bulunanlar tedbir amaçlı evlerine gönderildi. Bu zor dönemlerde, bankamız hasta çalışanımız ver ailesine gerekli desteği verecektir" denildi.

Bankada ortak kullanılan alanlarda geniş kapsamlı temizlik yapıldı. Tahliye edilen banka çalışanlarına maske ve ateş ölçer dağıtıldı. - SİNGAPUR

Singapur, Banka, Güncel

Kaynak: İHA

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