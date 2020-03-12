Singapur'da korona virüsü tedbiri
Singapur'daki tüm camilerin korona virüsü endişesiyle en az 5 gün kapalı tutulacağı açıklandı.
12.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:20
Singapur 'daki tüm camilerin korona virüsü endişesiyle en az 5 gün kapalı tutulacağı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Singapur, komşu ülke Malezya 'daki bir dini konferansta 2 cemaat üyesinin enfekte olduğu şüphesinin ardından ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm camileri en az 5 gün boyunca temizlik çalışmaları için kapatma kararı aldı. Singapur İslam Konseyi, kapatma kararın cuma günü yürürlüğe gireceğini belirtirken yetkililerin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki 3 gün süren dini etkinliğe katılan yaklaşık 90 Singapur vatandaşını izlediğini kaydetti.
Singapur Sağlık Bakanlığı da 9 yeni vakadan 2'sinin Malezya'daki etkinliğe katılan kişiler olduğunu açıkladı.
Öte yandan Singapur'da 187 korona vak'ası bulunuyor. - SİNGAPUR
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Singapur, komşu ülke Malezya 'daki bir dini konferansta 2 cemaat üyesinin enfekte olduğu şüphesinin ardından ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm camileri en az 5 gün boyunca temizlik çalışmaları için kapatma kararı aldı. Singapur İslam Konseyi, kapatma kararın cuma günü yürürlüğe gireceğini belirtirken yetkililerin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki 3 gün süren dini etkinliğe katılan yaklaşık 90 Singapur vatandaşını izlediğini kaydetti.
Singapur Sağlık Bakanlığı da 9 yeni vakadan 2'sinin Malezya'daki etkinliğe katılan kişiler olduğunu açıkladı.
Öte yandan Singapur'da 187 korona vak'ası bulunuyor. - SİNGAPUR
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Malezya, Güncel
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