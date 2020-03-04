Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı

Singapur 'da 7 Şubat'ta Julie isimli bir kadın koronavirüs sebebiyle karantina altına alındı. 9 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Julie, karantina sürecinde yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Julie'nin karantina sürecine ilişkin anlattıkları şu şekilde:

"BAŞIM FECİ ŞEKİLDE DÖNÜYORDU"

Julie, koronavirüs sebebiyle ilk rahatsızlandığı anı, "Hiçbir şeyim yoktu. Ne öksürük ne de burun akıntısı. Her şeye rağmen 7 Şubat'ta, çok erken saatte, sabaha karşı 03.00 gibi uyandım ve başım feci şekilde dönüyordu" şeklinde anlattı.

"DUVARLARI YUMRUKLAMA HİSSİ GELİYORDU"

Karantina sürecine ilişkin, "Yemeğimi güvenli bir hazneden alıyordum. İlaçlarım, temiz giysilerim ve havlum da aynı şekilde. Telefonunuz var. Mesajlaşıp görüntülü konuşabiliyorsunuz. Yine de insanlarla iletişimden tamamen kopunca, gidip duvarları yumruklama hissi geliyordu. Yan odadaki diğer hastayla konuşmak istiyordum. Birisiyle bir diyalog kurma ihtiyacı hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"NEFES DARLIĞI YAŞIYORUM"

Julie iyileştiği anlardan sonrası için, "Durumum kritikken, fark ettiğim bir konu nefes alıp verişim olmuştu. Ciğerimin aşırı yüklendiğini hissediyordum. Aşırı çalışıyorlardı. Normal günlerde nasıl nefes alıp verdiğimizi fark etmeyiz bile. Yataktan kalkıp banyoya gitmeye bile mecalim yoktu. Beş metre ötemdeydi. Uzun vadeli etkisi ne olur bilemiyorum. Tek bildiğim şey uzun süre yürüyemiyorum. Nefes darlığı çekmeye başlıyorum. Oturmam gerektiğini hissediyorum. Daha önce bunları hiç hissetmezdim" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR VİRÜS HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY YAPIYOR"

Julie sözlerini, "Sanırım tün dünyanın gündemine oturan bir nezle gibi. İnsanlar endişelendi. Çünkü şu anda hiçbir şey bilmiyorlar. Çok az şeyden haberdarlar. Ve eğer korku varsa, bireysel veya kitlesel düzeyde bir korku varsa, yanlış bilgiler ve ön yargılar da hızla yayılabiliyor" şeklinde sonlandırdı.

9 GÜNDE TABURCU EDİLDİ

7 Şubat'ta koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan Julie, 9 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Doktorlar, kadının tamamen iyileştiği bilgisini verdiler.