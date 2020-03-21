Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
21.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 07:34
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.
Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.
Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.
Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.
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Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Güneydoğu Asya, Singapur, Güncel