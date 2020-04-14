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Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne dek en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

14.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:00
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne dek en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.
Channel News Asia televizyonunun haberine göre, 65 yaşındaki bir Singapur vatandaşının yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 386 artarak 2 bin 918'e yükseldi. Bu, ülkede Kovid-19'a ilk rastlanıldığı 23 Ocak'tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek artış oldu.
Vakaların çoğu yabancı işçi misafirhanelerinden
Yeni vakalardan 222'sinin yabancı işçilerin toplu yaşadığı misafirhanelerden çıktığı kaydedildi.
Ülkede, yabancı işçiler arasında Kovid-19'un yoğun görülmesi üzerine 6 Nisan'da, işçilerin kaldığı misafirhanelerin bulunduğu iki bölgede yaşayan yaklaşık 20 bin işçi 14 gün karantinaya alınmıştı.
Söz konusu misafirhanelerde yaşayanlar arasında şu ana dek 586 kişide virüse rastlandı.
Tekil vakaların temas geçmişinin izi sürülüyor
5,6 milyon nüfuslu bir kent devlet olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyor.
Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı. Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakaların salgına yeni bir ivme kazandırdı.
Mart ayı boyunca günlük 100'ün altında seyreden yeni vaka sayısı, 5 Nisan'da 120'ye çıkmış, 9 Nisan'da da bu rakam 287 olarak açıklanmıştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, şu ana kadar dünyada 1 milyon 917 bin 209 kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 119 bin 90 insan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güneydoğu Asya, Singapur, İşçi, Güncel
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