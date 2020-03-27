Singapur'da sosyal mesafeyi korumayanlara para ve hapis cezası
Singapur'da sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlara 6 aydan başlayan hapis cezası veya 7 bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
27.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:23
Singapur 'da sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlara 6 aydan başlayan hapis cezası veya 7 bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Singapur'da korona virüs vaka sayısının 683'e yükselmesinin ardından tedbirler artıyor. Hükümet , sosyal mesafeyi korumaya Singapurlulara karşı sert tedbirler alıyor. Sosyal mesafeyi korumayanlar para yada hapis cezası bekliyor. Cezalar 6 aydan başlayan hapis veya 7 bin dolarlık para cezası olacak. Karar, Nisan sonuna kadar uygulanacak.
Öte yandan Singapur hükümeti barları ve gece kulüplerini kapattı. Bir düzineden fazla insanın toplanmasını kısıtladı ve büyük etkinlikleri de yasakladı. - SİNGAPUR
Singapur'da korona virüs vaka sayısının 683'e yükselmesinin ardından tedbirler artıyor. Hükümet , sosyal mesafeyi korumaya Singapurlulara karşı sert tedbirler alıyor. Sosyal mesafeyi korumayanlar para yada hapis cezası bekliyor. Cezalar 6 aydan başlayan hapis veya 7 bin dolarlık para cezası olacak. Karar, Nisan sonuna kadar uygulanacak.
Öte yandan Singapur hükümeti barları ve gece kulüplerini kapattı. Bir düzineden fazla insanın toplanmasını kısıtladı ve büyük etkinlikleri de yasakladı. - SİNGAPUR
Kaynak: İHA