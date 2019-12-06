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Singapur'da Türk Film Festivali başladı

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 50. yılı kapsamında hayata geçirilen Singapur'da "Türk Film Festivali" başladı.

06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26Singapur'da Türk Film Festivali başladı
KUALA Güneydoğu Asya ülkesi 'un Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 50. yılı kapsamında hayata geçirilen Singapur'da "Türk Film Festivali" başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği ve Singapur Film Topluluğunca düzenlenen festivalin açılışında, Türk filmleri Singapurlu katılımcılara tanıtıldı.
Singapur'daki Golden Village VivoCity'de yapılan ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı festivalin açılışında, Ahmet Katıksız'ın yönettiği ve başrolünde Ekin Koç ile Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı "Bizim İçin Şampiyon" filmi gösterildi.
Filmin gösteriminden önce Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Murat Lütem, Singapur Film Topluluğu Başkanı Kenneth Tan ve filmin başrol oyuncusu Ekin Koç, konuşma yaptı.
Festivalin ilk filmini oldukça beğenen Singapurlu katılımcılar, iki ülke ilişkilerinin 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Festival 11 Aralık'a kadar devam edecek.

Film Festivali, Singapur, Güncel

Kaynak: AA

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