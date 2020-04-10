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Singapur'da yabancı işçiler askeri kamp ya da yüzer otellere yerleştirilecek

Singapur'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için "sağlıklı" yabancı işçilerin, kaldıkları misafirhanelerden askeri kamplara ya da yüzer otellere yerleştirileceği bildirildi.

10.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:38
Singapur'da yabancı işçiler askeri kamp ya da yüzer otellere yerleştirilecek
Singapur 'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için "sağlıklı" yabancı işçilerin, kaldıkları misafirhanelerden askeri kamplara ya da yüzer otellere yerleştirileceği bildirildi.
Straits Times'ın haberine göre, Singapur'da misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasında yeni tip koronavirüsün bulaşmasını engellemek için sağlıklı binlerce işçi, askeri kamplara, yüzer otellere ve boş kamu konutlarına taşınacak.
Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, söz konusu adımın, misafirhanelerde kalan kişi sayısını azaltmak ve yeni tip koronavirüse karşı etkili önlemleri uygulamak için atıldığını ifade etti.
Yabancı işçilerin kaldığı misafirhanelerde tespit edilen Kovid-19 vakalarında, ilerleyen günlerde artış görülmeye devam etmesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Wong, duruma ilişkin gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
Enfeksiyon riskinin milliyet gözetmeksizin herkes için aynı olduğuna dikkati çeken Wong, halka, yabancı işçilere karşı ön yargılı olmamaları çağrısında bulundu.
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 1910'a yükselirken, salgın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için eğitim kurumları ve iş yerlerinin çoğu kapatılmıştı.
Singapur'da 20 bin yabancı işçi karantinaya alınmıştı
Hükümet, 6 Nisan'da, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış üzerine 20 bin yabancı işçiyi 14 günlüğüne karantinaya almıştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Singapur'da yabancı işçiler arasında görülen 90 Kovid-19 vakası üzerine çalışanların yaşadığı misafirhanelerin bulunduğu iki alanın izolasyon bölgesi ilan edildiği bildirilmişti.
Açıklamada, karantina altındaki işçilerin ücretlerinin ödenmeye devam edeceği belirtilmişti.
Ülkede, geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle 1 ay kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Singapur, İşçi, Güncel
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