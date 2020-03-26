Singapur ilk çeyrekte yüzde 10 daraldı
Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ekonominin 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik önlemlere paralel, çeyrek bazda yüzde 10,6, yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını duyurdu.
26.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:51
Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ekonominin 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik önlemlere paralel, çeyrek bazda yüzde 10,6, yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com