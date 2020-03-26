Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Singapur ilk çeyrekte yüzde 10 daraldı

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ekonominin 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik önlemlere paralel, çeyrek bazda yüzde 10,6, yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını duyurdu.

26.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:51
Singapur ilk çeyrekte yüzde 10 daraldı
Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ekonominin 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik önlemlere paralel, çeyrek bazda yüzde 10,6, yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını duyurdu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Singapur, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Singapur ilk çeyrekte yüzde 10 daraldı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
Koronaya meydan okuyor! Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor Ekonomi
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Ekonomi
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Ekonomi
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:36: Üreticilerin gözü don ve soğuk tehlikesinde - Ekonomi 12:33: Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı - Ekonomi 12:32: Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda - Ekonomi 12:32: Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Ekonomi 12:31: 12 milyar TL yatırımla Tuzla'ya Biyoteknoloji Vadisi geliyor - Ekonomi 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 11:53: Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti - Ekonomi 11:24: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:50: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:31: Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi