Single'ı ertelendi
Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Demet Sağıroğlu'nun "Yaşadım Saydın mı?" isimli yeni single'ının çıkış tarihi, sanatçının gördüğü koronavirüs tedavisi nedeniyle, ertelendi.
02.04.2020 08:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:16
Tedavisine başlandı
Yapımcı Hakan Eren, 3 Nisan'da dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluşacak olan "Yaşadım Saydın mı?" isimli single çalışmasının çıkış tarihini erteledi. Eren: "Demet'in tedavisine başlandı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.
Kaynak: Bültenler
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