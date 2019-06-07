Sınıf arkadaşı annesiyle beraber mezun olacak

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TAHİR TURAN EROĞLU - Üniversitede birkaç bölümü yarım bırakan Minel Cebir Yıldız, annesiyle beraber tercih ettikleri Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programından mezun olacakları günü heyecanla bekliyor.Seramik Cam ve Çinicilik Programı ikinci sınıf öğrencisi Minel Cebir Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarının sanat tarihi bölümüyle Ege Üniversitesinde başladığını ancak bu bölüme bir yıl devam ettiğini, sonrasında sırasıyla birer yıl dış ticaret ile medya iletişim bölümlerinde Sakarya Üniversitesinde öğrenim gördüğünü söyledi.Yıldız, son olarak annesiyle seramiği keşfettiğini belirterek, "Sanırım annem 'Elimle götüreyim, başında bekleyeyim, bir yeri bitirsin artık' düşüncesine kapıldı. Onunla birlikte okumaktan çok memnunum, çok keyifli ama en çok zorlandığım 'Dersten kaytaramamak' oldu. Her gün okuldayız. Bizim için güzel bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.Okullarının iki yıllık olmasına rağmen imkanlarının çok fazla olduğunu, eğitim kadrosunun konularında başarılı kişilerden oluştuğunu dile getiren Yıldız, bölüme başlarken "hobi kursu" gibi olacağı yönünde bir beklenti içinde olduklarını ancak kendilerini ciddi disiplinli ilerleyen bir program içinde bulduklarını ve donanımlı şekilde mezuniyet aşamasına geldiklerini kaydetti."Annemin dersleri daha iyi"Minel Cebir Yıldız, sınıf arkadaşı annesine ilişkin de "Annem benden daha iyi sınıf arkadaşı, dersleri daha iyi, notları daha yüksek." diye konuştu.Cama ilişkin küçük bir atölye açmayı hedeflediklerini ancak okuduğu sırada araya evliliği ve hamilelik sürecinin girmesiyle hedeflerini ertelemek zorunda kaldıklarına işaret eden Yıldız, "Aslında şu an anneanne, kızı ve torunu olarak okula geliyoruz." dedi."Bu okulu geç keşfettik"Anne Derya Cebir (48) de evli ve iki kızı olduğunu belirterek, çocuklarını büyütürken bir uğraşı edinemediğini, üniversite yıllarına geldiklerinde birlikte bir şeyler yapmayı arzuladıklarını vurguladı."Bu okulu geç keşfettik, İzmitli olmamıza rağmen Değirmendere'de böyle bir okul olduğunu yeni öğrendik." diyen Cebir, kızının isteği üzerine bu bölümü tercih ettiklerini, kızıyla sınıf arkadaşı olduklarını dile getirdi.Cebir, okul öncesinde seramiği, camı sergilerden takip ettiğini, içine girince de hoşuna gittiğini anlatarak, iki güzel yıl geçirdiklerini ve mezuniyete hazırlandıklarını anlattı.Ortaya çıkan eserlerin çevresindekilerce takdir edildiğini belirten Cebir, "Yaş grubumun çok hoşuna gidiyor. Yaptıklarımızı paylaşıyoruz, okulumuzu ziyaret ediyorlar. Bu sene sınava girecek, buraya gelmek isteyen arkadaşlarım var. Yıllar önce bırakmış arkadaşlarım şevklendi, bizim jenerasyona burası çok iyi geldi. Terapi gibi ama bir yandan da öğrencilik yıllarınızı tekrar hatırlıyorsunuz. Çevremdeki kişilerde bir ilgi uyandırdı." diye konuştu.