17.06.2019 12:34
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Sınıf arkadaşları 50 yıl sonra aynı sıralarda buluştu

Sınıf arkadaşları 50 yıl sonra aynı sıralarda buluştu

Denizli'nin Kale ilçesindeki ortaokuldan 50 yıl önce mezun olan yaklaşık 70 kişi ve öğretmenleri, sosyal medyada organize olup yaşadıkları şehirlerden ilçeye gelerek hasret giderdi.

Denizli'nin Kale ilçesindeki ortaokuldan 50 yıl önce mezun olan yaklaşık 70 kişi ve öğretmenleri, sosyal medyada organize olup yaşadıkları şehirlerden ilçeye gelerek hasret giderdi.

Kale Ortaokulu'ndan mezun Kamil Çetinkünar ile Ahmet Yeşilkünar, sosyal medya üzerinden görüşürken sınıf arkadaşlarıyla buluşmaya karar verdi.

Yapılan organizasyonla 50 yıl önce aynı sıraları paylaşan yaklaşık 70 mezun ve öğretmenleri okul bahçesinde buluştu.
Eski günleri anan grup daha sonra okuldaki sıralara oturup eski günleri andı.
Buluşmanın planlayıcılarından Kamil Çetinkünar AA muhabirine, okuldan mezun olduktan sonra arkadaşlarıyla sürekli görüşmeye çalıştığını söyledi.
Çetinkünar, ortaokul müdürüyle sürekli olarak konuştuğunu ve böyle bir buluşma organize etmeyi istediğini anlatarak, "Bizim dönemimizdeki okul idarecisi ve öğretmenlerinin birbirleriyle iletişim halinde olduklarını öğrendim. Bunun üzerine öğretmenleri ve sıra arkadaşlarımı buluşturmak için kolları sıvadım. Sosyal medyada bir araya geldikten sonra tekrar okul sıralarında arkadaşlarımızla görüştük." dedi.
Kaynak: AA
Kale, Güncel

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